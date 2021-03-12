16
o
بيروت
16
o
طرابلس
12
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
9
o
بعلبك
13
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
جميل السيد: ظاهرها كهرباء وباطنها عضّ أصابع بين الرؤساء
Lebanon 24
12-03-2021
|
15:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
غرد النائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً:
"الوزير غجر بعد لقاء الرئيس عون:
"لا كهرباء بعد شهر إذا لم نحصل على سلفة خزينة"!
في العادة مجلس النواب يقرّ سلفات الخزينة للكهرباء بناء لطلب الحكومة،
اليوم،
موقف الرئيس بري لا سلفة بلا حكومة،
هي مشكلة ظاهرها الكهرباء،
وباطنها عضّ أصابع بين الرؤساء حول الحكومة،
والناس فَرْق عتْمة..
تابع
الأكثر قراءة
هذه الأبراج هي الأكثر أنانية!
Lebanon 24
هذه الأبراج هي الأكثر أنانية!
09:00 | 2021-03-12
12/03/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير التربية يحسم القرار بشأن الامتحانات الرسمية هذا العام.. هذا ما قاله
Lebanon 24
وزير التربية يحسم القرار بشأن الامتحانات الرسمية هذا العام.. هذا ما قاله
22:16 | 2021-03-11
11/03/2021 10:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
اشكال كبير داخل سوبرماركت في صيدا.. والسبب "السكر المدعوم" (فيديو)
Lebanon 24
اشكال كبير داخل سوبرماركت في صيدا.. والسبب "السكر المدعوم" (فيديو)
19:29 | 2021-03-11
11/03/2021 07:29:43
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع مساء... كم بلغ؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع مساء... كم بلغ؟
21:30 | 2021-03-11
11/03/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
احتياطي لبنان من الذهب ضخم.. متفوّق على دول عديدة ومرتبته متقدمة
Lebanon 24
احتياطي لبنان من الذهب ضخم.. متفوّق على دول عديدة ومرتبته متقدمة
21:00 | 2021-03-11
11/03/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:28 | 2021-03-12
رئيس أساقفة أبرشية طرابلس للموارنة استقبل مهنئين: حرص على نسيج طرابلس والعيش الواحد
17:14 | 2021-03-12
الجيش: تمارين تدريبية بالذخيرة الحية والخلبية
17:06 | 2021-03-12
دياب استقبل حب الله وصناعيين وبحث معهم في تصنيع لقاحات في لبنان
16:56 | 2021-03-12
كنعان بعد إقرار اقتراحه لزيادة سقوف قروض الاسكان: للخروج من التعطيل للانتاج
16:54 | 2021-03-12
قائد الجيش استقبل سفير مصر ورحمة وعائلة جان عبيد
16:51 | 2021-03-12
مجموعات من الحراك اعتصمت أمام الداخلية وانطلقت بمسيرة باتجاه مجلس النواب
فيديو
غريزة الأمومة.. دجاجة تجلس على قطط صغيرة عمياء لحمايتها! (فيديو)
Lebanon 24
غريزة الأمومة.. دجاجة تجلس على قطط صغيرة عمياء لحمايتها! (فيديو)
18:00 | 2021-03-12
12/03/2021 18:29:55
Lebanon 24
Lebanon 24
اصابة خطيرة وجروج بالغة في الظهر.. هذا ما حصل مع محمد رمضان (فيديو)
Lebanon 24
اصابة خطيرة وجروج بالغة في الظهر.. هذا ما حصل مع محمد رمضان (فيديو)
17:40 | 2021-03-12
12/03/2021 18:29:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الفنانة المصرية الشهيرة تتحدث عن قضاء عقوبة السجن 10 سنوات لأول مرة! (فيديو)
Lebanon 24
الفنانة المصرية الشهيرة تتحدث عن قضاء عقوبة السجن 10 سنوات لأول مرة! (فيديو)
15:45 | 2021-03-12
12/03/2021 18:29:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact