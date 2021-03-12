جميل السيد: ظاهرها كهرباء وباطنها عضّ أصابع بين الرؤساء





"الوزير غجر بعد لقاء الرئيس عون:

"لا كهرباء بعد شهر إذا لم نحصل على سلفة خزينة"!

في العادة مجلس النواب يقرّ سلفات الخزينة للكهرباء بناء لطلب الحكومة،

اليوم، غرد النائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً:"الوزير غجر بعد لقاء الرئيس عون:"لا كهرباء بعد شهر إذا لم نحصل على سلفة خزينة"!في العادة مجلس النواب يقرّ سلفات الخزينة للكهرباء بناء لطلب الحكومة،اليوم،

موقف الرئيس بري لا سلفة بلا حكومة،

هي مشكلة ظاهرها الكهرباء،

وباطنها عضّ أصابع بين الرؤساء حول الحكومة،

والناس فَرْق عتْمة..