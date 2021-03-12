أهالي طلاب لبنان في الإغتراب: تحركاتنا الاحتجاجية ستأخذ منحى تصاعديا

نفذت "رابطة أهالي طلاب لبنان في الإغتراب" اعتصاما في شتوره، للمطالبة بتنفيذ القانون رقم 193. وتم قطع الطريق وتحويل السير إلى الطرق الفرعية.

بيان

واصدرت الرابطة بيانا، توجهت فيه الى المسؤولين، مشيرة الى "اننا مرة جديدة نراهن عليكم، نناشدكم والامل يحدونا بأن تقفوا بجدية وحزم وبقوة القانون بوجه سلطة تسلطت على البلاد والعباد، وافترست ارزاق الناس ومدخراتها، وأوصلت عملة البلاد واقتصادها ومجتمعها الى أسفل سافلين".

اضاف البيان: "كأننا نعيش في غابة دستورها البقاء للاقوى، إن سياسات الدولة المتراخية، وسياسات المصارف الجشعة، دفعتنا للسعي لأخذ حقوقنا عنوة وذلك لإنفاذ القانون 193 المتعارف عليه بقانون الدولار الطالبي، كما انها تضعنا في مواجهة صدامية مع موظفي الفروع، في حين ان التعنت هو السمة الطاغية على سلوك الادارات المركزية للمصارف التي تتمنع عن اجراء التحويلات بمقتضى القانون 193 الصادر حسب الأصول عن السلطتين التشريعية والتنفيذية".

واكدت الرابطة في بيانها: "ان معيشة أبنائنا وتعليمهم هي اولى أولوياتنا، لذلك ننذركم بأن كرة اللهب سوف تكبر يوما بعد يوم وان تحركاتنا الاحتجاجية ستأخذ منحى تصاعديا، وقد نجد انفسنا مرغمين ان نهدي فروعكم كل صباح باقة من الدواليب المشتعلة اكراما لسوء معاملتكم"...ان كنتم حريصين على على مصالحكم وفروعكم وحسن سير العمل فيها وعلى كرامة موظفيكم بادروا فورا لإجراء المقتضى تنفيذا للقانون دون دون تأخير".

وختم البيان: "لا تراهنوا على تعبنا ويئسنا، لن نتعب لن نكل ولن نمل، وان غدا لناظره قريب".