اليكم آخر مستجدات كورونا في السجون

صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـــة البلاغ التالي:

في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السّجون، لغاية تاريخه:وصلت حالات الشّفاء المخبري والسريري والزمني من فيروس "كورونا" في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت، وفي سجني القاصرات ونساء بعبدا إلى /918/ حالة من أصل العَدَد الإجمالي /964/ حالة إيجابيّة، وذلك بعد إِجراء /3539/ فحصاً مخبريًّا (PCR) للنّزلاء، وحالة أيجابية أُدخِلت إلى المستشفى لتلقّي العلاج اللاّزم.حالة إيجابيّة واحدة /1/ في فصيلة سجون طرابلس.بالنّسبة لِنظارات وحدة شرطة بيروت، تبيّن وجود حالتين إيجابيّتين /2/ في سجن النساء المركزي.أمّا في نظارات وحدة الشّرطة القضائيّة، وبعد إجراء عدد من فحوصات (PCR) تمّ تشخيص ثلاث حالات إيجابيّة /3/.