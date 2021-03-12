لبنان

"للتبليغ عن أي جسم غريب".. بلدية ميمس تنبّه الاهالي!

Lebanon 24
12-03-2021 | 16:25
A-
A+
Doc-P-802397-637511632573210923.jpg
Doc-P-802397-637511632573210923.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت بلدية ميمس بيانا، دعت فيه أهالي البلدة الى "التبليغ عن أي جسم غريب، بعد العثور على قنابل عنقودية في حي السكة وتفجيرها من قبل الجيش"، وطلبت منهم "الإنتباه وأخذ الحيطة والحذر لانه لا يزال يوجد العديد من هذه القنابل في خراج البلدة".
مواضيع ذات صلة
دياب استقبل حب الله وصناعيين وبحث معهم في تصنيع لقاحات في لبنان
lebanon 24
12/03/2021 18:30:18 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلاق مسيرة من امام مصرف لبنان باتجاه مجلس النواب
lebanon 24
12/03/2021 18:30:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الجدل حول مضاعفاته.. هل يستورد لبنان لقاح "استرازينيكا"؟
lebanon 24
12/03/2021 18:30:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول مسيرة المجتمع المدني الى محيط مصرف لبنان
lebanon 24
12/03/2021 18:30:18 Lebanon 24 Lebanon 24

بلدية ميمس

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:28 | 2021-03-12
17:14 | 2021-03-12
17:06 | 2021-03-12
16:56 | 2021-03-12
16:54 | 2021-03-12
16:51 | 2021-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website