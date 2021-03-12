"للتبليغ عن أي جسم غريب".. بلدية ميمس تنبّه الاهالي!

أصدرت بلدية ميمس بيانا، دعت فيه أهالي البلدة الى "التبليغ عن أي جسم غريب، بعد العثور على قنابل عنقودية في حي السكة وتفجيرها من قبل الجيش"، وطلبت منهم "الإنتباه وأخذ الحيطة والحذر لانه لا يزال يوجد العديد من هذه القنابل في خراج البلدة".