بعد الجدل حول مضاعفاته.. هل يستورد لبنان لقاح "استرازينيكا"؟

أكد مدير عام وزارة الصحة العامة بالإنابة فادي سنان لـ"أم تي في" أن " لبنان سيأخذ اللقاح من شركة "استرازينيكا" وهذا أرخص لقاح في العالم وأطمئن الشعب اللبناني بأن هذا اللقاح آمن ويُمنع بيع اللقاحات في لبنان نهائياً". وأضاف: "أتمنى من الإعلام أن تُؤخذ كل معلومة من مصدرها لا أن يخرج كل يوم شخصاً ويتهم وهناك حملات مغرضة على الوزارة".

وكانت علّقت عدد من الدول استخدام اللقاح مشككين في كونه مرتبط بزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم ، فيما أوصت منظمة الصحة العالمية بمواصلة استخدامه، بحسب ما افادت وكالة "فرانس برس".