لبنان

توقيف ارهابي في مخيم البداوي

Lebanon 24
12-03-2021 | 16:38
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قامت دورية من كتيبة "شهداء مخيم البداوي"، بمداهمة احد الارهابيين الفارين من طرابلس بإتجاه مخيم البداوي، بعد متابعته وتلقي معلومات تفيد أنه يحمل قنابلة    وسلاحا حربيا.

 و في التفاصيل، تم محاصرة المبنى الذي يتحصن به واخلائه من المدنيين، الا ان الارهابي قام بإتخاذ ام وابنتها رهينه له في الشقة، مهددا بتفجير نفسه و قتل الرهائن .

وبعد المفاوضات، قرر تسليم نفسه الى قائد الكتيبة علي ابو الشوق شخصيا، وبعد اعتقاله تم تسليمه لقيادة حركة فتح في المخيم،  التي  سلمته لفرع المعلومات.
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