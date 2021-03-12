توقيف ارهابي في مخيم البداوي

قامت دورية من كتيبة "شهداء مخيم البداوي"، بمداهمة احد الارهابيين الفارين من طرابلس بإتجاه مخيم البداوي، بعد متابعته وتلقي معلومات تفيد أنه يحمل قنابلة وسلاحا حربيا.و في التفاصيل، تم محاصرة المبنى الذي يتحصن به واخلائه من المدنيين، الا ان الارهابي قام بإتخاذ ام وابنتها رهينه له في الشقة، مهددا بتفجير نفسه و قتل الرهائن .وبعد المفاوضات، قرر تسليم نفسه الى قائد الكتيبة علي ابو الشوق شخصيا، وبعد اعتقاله تم تسليمه لقيادة حركة فتح في المخيم، التي سلمته لفرع المعلومات.