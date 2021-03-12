لبنان

السفارة الهندية في بيروت تنظم فعاليات ثقافية للاحتفال بمرور 75 عاماً على استقلال الهند

Lebanon 24
12-03-2021 | 15:20
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تنظم سفارة الهند في بيروت سلسلة من الفعاليات الثقافية والأكاديمية وغيرها خلال هذه الفترة للاحتفال بمناسبة مرور 75 عامًا على استقلال الهند.

على صعيد متصل، خاطب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الشعب في هذه المناسبة وأطلق فعالية "Azadi Ka Amrit Mahotsav" وهي سلسلة من الأحداث التي تنظمها حكومة الهند للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لاستقلال الهند والتي تصادف في الـ15 من شهر آب.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية الإعلان عن الإنجازات التي قدمتها الحكومة الهندية في هذه المناسبة، وتحديداً في موضوع اللقاحات لمكافحة وباء "كورونا" وغيرها من الانجازات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
 
 
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