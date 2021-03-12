لبنان

مجموعات من الحراك اعتصمت أمام الداخلية وانطلقت بمسيرة باتجاه مجلس النواب

Lebanon 24
12-03-2021 | 16:51
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن مجموعات من الحراك المدني نظمت عصر اليوم، اعتصاما أمام وزارة الداخلية في بيروت - الصنائع بعنوان " معا من أجل حكومة انتقالية انقاذية". وانطلقت من امام الوزارة بمسيرة الى امام مصرف لبنان وصولا الى مجلس النواب.
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لبنان

اعتصام

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