مجموعات من الحراك اعتصمت أمام الداخلية وانطلقت بمسيرة باتجاه مجلس النواب

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن مجموعات من الحراك المدني نظمت عصر اليوم، اعتصاما أمام وزارة الداخلية في بيروت - الصنائع بعنوان " معا من أجل حكومة انتقالية انقاذية". وانطلقت من امام الوزارة بمسيرة الى امام مصرف لبنان وصولا الى مجلس النواب.

