قائد الجيش استقبل سفير مصر ورحمة وعائلة جان عبيد

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، سفير جمهورية مصر العربية في لبنان الدكتور ياسر علوي، يرافقه الملحق العسكري العميد صلاح جنيدي. وتم البحث في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.

كما استقبل عائلة الوزير السابق والنائب جان عبيد التي شكرت العماد عون على مواساتها في مصابها الأليم.

واستقبل قائد الجيش النائب السابق اميل رحمة وتم التداول في الأوضاع العامة.