كنعان بعد إقرار اقتراحه لزيادة سقوف قروض الاسكان: للخروج من التعطيل للانتاج

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان عقب الجلسة التشريعية في الاونيسكو ما طالب به خلالها "لجهة تفعيل رقابة المجلس النيابي على قروض البنك الدولي"، لافتا الى ان "عمل المجلس لا يجب ان يكون رهن السياسات ولا الاهواء الشخصية والاحزاب والطوائف. والمطلوب النضال التشريعي الكامل لتأمين حقوق الناس من داخل المؤسسات".

واعتبر ان "الازمة كبيرة والشلل كبير، ولا يجب اضافة شلل على الشلل، وعدم تعطيل الدولة والخروج من دائرة التعطيل الى الانتاج وهو هدف اي عمل تشريعي نقوم به".

وعقب اقرار اقتراحه في الجلسة حول قروض الاسكان، لفت كنعان الى ان الاقتراح الذي تقدم به "كان لتعديل سقوف قروض الاسكان في الاتفاقية التي صادق عليها المجلس النيابي في حزيران 2020 على اساس سعر صرف 1500. وبعدما بات الدولار على وضعه الحالي، كان لا بد من رفع السقوف لتتلائم مع المتغيرات وتعطي الشباب اللبناني فرصة تملك شقة".

وقال: "حتى يطبق القانون ولا يبقى حبرا على ورق على غرار الدولار الطالبي وامور اخرى، تقدمت باقتراح التعديل الذي صادق عليه المجلس النيابي اليوم، وهو ما وسع رقعة الاستفادة برفع سقوف قروض الاسكان من مصرف الاسكان من 300 الى 450 مليون ليرة ومن 400 مليون الى 600 مليون ليرة".

وكان النائب كنعان طالب في الجلسة التشريعية عند مناقشة قرض البنك الدولي لمعالجة تداعيات وباء "كورونا"، ب"التسجيل في محضر الجلسة ضرورة تشديد رقابة المجلس النيابي على تنفيذ القرض ومتابعته، لأن المشكلة دائما بتنفيذ القوانين لا في اقرارها".