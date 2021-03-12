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لبنان
دياب استقبل حب الله وصناعيين وبحث معهم في تصنيع لقاحات في لبنان
Lebanon 24
12-03-2021
|
17:06
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استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال عماد حب الله والصناعيين: عبد الرزاق يوسف، عبدالله ورويدة دهام.
وتم البحث في امكانية تصنيع لقاحات في لبنان بالتعاون مع روسيا.
وأكد الرئيس دياب دعمه لهذا المشروع.
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حسان دياب
تصنيع
كورونا
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