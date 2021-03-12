دياب استقبل حب الله وصناعيين وبحث معهم في تصنيع لقاحات في لبنان

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال عماد حب الله والصناعيين: عبد الرزاق يوسف، عبدالله ورويدة دهام.وتم البحث في امكانية تصنيع لقاحات في لبنان بالتعاون مع روسيا.وأكد الرئيس دياب دعمه لهذا المشروع.