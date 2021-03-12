الجيش: تمارين تدريبية بالذخيرة الحية والخلبية

اصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه بيانا، اعلنت فيه ان "وحدة من الجيش ستقوم بتاريخ 12/3/2021 ما بين الساعة 15.00 والساعة 20.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات، يتخللها تنفيذ رمايات حية بواسطة الأسلحة المتوسطة".وفي بيان آخر، أعلنت ان "وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من تاريخ 2/3/2021 ولغاية 1/4/2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 24.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق العاقورة - أفقا - اللقلوق وحقل تدريب "تم رطيبة" تتخللها رمايات بالذخيرة الحية واستخدام متفجرات".كما أعلنت في بيان ثالث أن "وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من 1/3/2021 ولغاية 2/4/2021 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا - الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية".وفي بيان رابع، أعلنت أن "وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من 18/2/2021 ولغاية 18/3/ 2021، بإجراء تمارين تدريبية ليلية ونهارية في مخيم التدريب - تربل، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستخدام متفجرات وقنابل صوتية ومدخنة".