لبنان

رئيس أساقفة أبرشية طرابلس للموارنة استقبل مهنئين: حرص على نسيج طرابلس والعيش الواحد

Lebanon 24
12-03-2021 | 17:28
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استقبل رئيس إساقفة ابرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، في كرسي دير مار يعقوب في كرم سده قضاء زغرتا، رئيس جمعية تجار طرابلس فواز الحلوة، رئيس رابطة الجامعيين في الشمال غسان الحسامي والمحامي ايلي فرنجية، لمناسبة تعيينه راعيا لأبرشية طرابلس المارونية.

وأشار بيان للمطرانية ان "الزيارة حملت التهنئة، التأكيد والحرص على نسيج طرابلس الإجتماعي والعيش الواحد بين المسلمين والمسيحيين، كذلك تم التداول بالوضع الراهن وما آلت إليه أوضاع البلاد من انهيار إجتماعي ومعيشي واقتصادي ومالي، لاسيما في ظل جائحة كورونا التي فاقمت حجم الإنهيار.


وتمنى الوفد للمطران سويف ولاية مكللة بالتوفيق والنجاح والإنجازات، مؤكدين على أفضل علاقات التعاون لما فيه خير طرابلس والإنسانية والوطن".
 
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