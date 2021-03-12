لبنان

بلبلة بسبب خبر عن قنبلة استهدفت مجلس النواب.. ما حقيقته؟

Lebanon 24
12-03-2021 | 20:15
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي معلومات مفادها أنّ "مجهولين القوا قنبلة باتجاه مجلس النواب". 
 
وفي هذا الاطار، قالت مصادر أمنية لـ"لبنان24" أنّه "لا صحة لما تمّ تداوله، وما من أحد رمى قنبلة باتجاه المجلس". 
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