لبنان

بعد تغطيته زيارة البابا للعراق ... إدمون ساسين يُصاب بالكورونا

Lebanon 24
12-03-2021 | 20:05
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أصيب الاعلامي إدمون ساسين بفيروس كورونا اثناء تغطيته لزيارة البابا فرنسيس الى العراق في الأسبوع الماضي.

 

وأجرى ساسين فحص الـpcr فور عودته الى لبنان، لتتبيّن النتيجة ايجابية.
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