بعد تغطيته زيارة البابا للعراق ... إدمون ساسين يُصاب بالكورونا

أصيب الاعلامي إدمون ساسين بفيروس كورونا اثناء تغطيته لزيارة البابا فرنسيس الى العراق في الأسبوع الماضي.







وأجرى ساسين فحص الـpcr فور عودته الى لبنان، لتتبيّن النتيجة ايجابية.