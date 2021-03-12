لبنان

تقرير مستشفى صيدا الحكومي: 4572 شخصا تلقوا اللقاح لغاية اليوم

Lebanon 24
12-03-2021 | 20:48
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 اظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن مستشفى صيدا الحكومي الجامعي "في ما يتعلق بعملية التلقيح ضد فيروس كورنا في جرعتيه الأولى والثانية، ان العدد التراكمي الاجمالي للذين تلقوا اللقاح حتى الآن بلغ 4572 من الفئات المشمولة، ضمن أولويات برنامج التلقيح الوطني والذين وردت اسماؤهم عبر المنصة الرسمية، يتوزعون على الشكل التالي :
الجرعة الأولى: تلقى اللقاح منذ 15 شباط وحتى مساء الجمعة 12 آذار 3821 شخصا.

الجرعة الثانية: تلقى اللقاح منذ صباح الاثنين 8 آذار وحتى مساء الجمعة 12 منه 751 شخصا.

وبحسب التقرير سجل الأسبوع الأخير (من 8 الى 12 آذار) تلقيح 1356 شخصا (605 جرعة أولى و751 جرعة ثانية)" .
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