لبنان

اليابان تدعم إزالة الألغام جنوبا بمنحة قيمتها حوالي 600 ألف دولار

Lebanon 24
12-03-2021 | 20:55
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أفادت السفارة اليابانية في بيان، أن "طوكيو تواصل دعم أنشطة إزالة الألغام في جنوب لبنان. وقد تعهدت اليابان بتقديم 599975 دولار أميركي كمنحة لمنظمة المساعدات الشعبية النروجية لشراء أجهزة إزالة الألغام في شكل رئيسي".

وفي هذا الإطار، وقع السفير أوكوبو تاكيشي اتفاق منحة مع سيمون ويذربيد، المدير القطري لمنظمة المساعدات الشعبية النروجية في لبنان.

واشار البيان الى ان "المساعدات الشعبية النروجية هي منظمة غير حكومية دولية، معروفة بأنشطتها الإنسانية المختلفة بما في ذلك إعادة الإعمار بعد الصراع والإغاثة الإنسانية أثناء النزاعات. وقدمت حتى الآن خمسة مشاريع لإزالة الألغام في جميع أنحاء لبنان بدعم مالي من اليابان.

وتقديرا للأداء الاستثنائي للمنظمة من خلال المشاريع السابقة، ستثابر اليابان دعم تمويل شراء أجهزة إزالة الألغام وتحمل التكاليف الأخرى اللازمة لعمليات إزالة الألغام بسلاسة في قرية يارون، قضاء بنت جبيل، في محافظة النبطية.

وسيستفيد من هذه المنحة ما يقارب 10،000 من السكان المحليين، بما في ذلك اللاجئين السوريين، في وصولهم الآمن إلى الأراضي الزراعية، ومن المتوقع أن تحسن الإنتاج الزراعي في المنطقة".

وفي حفل التوقيع، أعرب سايمون ويذربيد عن تقديره لدعم اليابان المستمر، وشدد على "التأثير الكبير للمساعدة اليابانية في تحسين الأمن البشري في كل أنحاء لبنان".

ومن ناحية أخرى، أشاد السفير أوكوبو بالمنظمة "لالتزامها القوي بحماية الضعفاء وإنجازاتها في مجال إزالة الألغام الأرضية". كما أكد من جديد تصميمه على "زيادة الإسهام في تسهيل إزالة الألغام الأرضية في البلاد".
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