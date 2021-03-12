الشارع "يشتعل" في الشمال.. قطع طرقات واحتجاجات في مناطق عدّة

قطع عدد من أهالي منطقة البداوي الأوتوستراد في المنطقة بالاتجاهين بالاطارات المشتعلة، وذلك احتجاجاً على ارتفاع الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

كذلك، قطع عدد من المتظاهرين أوتوستراد دي عمار مقابل المصفاة ومقابل محطة الأكومي.

ومع هذا، قطع عددٌ من المواطنين أوتوستراد العبدة - عكار، وذلك احتجاجاً على ارتفاع سعر الدولار وسوء الاوضاع الاقتصادية والمعيشية.