"مفترسة ودموية".. حيوانات مُرعبة تظهر في بلدة لبنانية

فوجئ عدد من أهالي بلدة حقليت بخغون بظهور عدد من الحيوانات النادرة والمُرعبة تُعرف باسم "الشيب"، وقد تمكّن أحد المواطنين من اصطياد أحدها عصر اليوم.

يُشار إلى أن هذا الحيوان نادر جداً ودموي ومفترس.