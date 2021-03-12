لبنان

"مفترسة ودموية".. حيوانات مُرعبة تظهر في بلدة لبنانية

Lebanon 24
12-03-2021 | 21:25
A-
A+
Doc-P-802466-637511813907837318.jpg
Doc-P-802466-637511813907837318.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فوجئ عدد من أهالي بلدة حقليت بخغون بظهور عدد من الحيوانات النادرة والمُرعبة تُعرف باسم "الشيب"، وقد تمكّن أحد المواطنين من اصطياد أحدها عصر اليوم.
 
يُشار إلى أن هذا الحيوان نادر جداً ودموي ومفترس. 
 
 
مواضيع ذات صلة
حسن تفقد المستشفى اللبناني الكندي: اللقاح سيصل الى كل المواطنين
lebanon 24
13/03/2021 01:05:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: 48 حالة وفاة و2930 إصابة كورونا جديدة في لبنان
lebanon 24
13/03/2021 01:05:45 Lebanon 24 Lebanon 24
دياب استقبل حب الله وصناعيين وبحث معهم في تصنيع لقاحات في لبنان
lebanon 24
13/03/2021 01:05:45 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلاق مسيرة من امام مصرف لبنان باتجاه مجلس النواب
lebanon 24
13/03/2021 01:05:45 Lebanon 24 Lebanon 24

حيوانات

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:48 | 2021-03-13
00:39 | 2021-03-13
00:21 | 2021-03-13
00:14 | 2021-03-13
00:09 | 2021-03-13
23:53 | 2021-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website