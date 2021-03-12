مسيرة لمجموعات من الحراك في بيروت: لحكومة انتقالية إنقاذية

نفذت مجموعات من الحراك تجمعاً مركزياً أمام وزارة الداخلية والبلديات في الصنائع، وانطلقت بمسيرة بعنوان "معاً الى الشارع من أجل حكومة إنتقالية إنقاذية" باتجاه مصرف لبنان، وصولاً الى مجلس النواب.



وشارك في التجمع والمسيرة مجموعات من: "الشعب يريد اصلاح النظام"، "وعي"، حركة "الشعب"، حزب "الخضر اللبناني"، "إئتلاف بناء الدولة"، "الشعب يقاوم الفساد"، "لوطن"، "تكتل الثوار الأحرار"، "المنتدى الاجتماعي"، حركة "النهضة"، "المبادرة الوطنية"، رابطة موظفي الإدارة العامة، "معا لأجل لبنان-الهرمل"، "الكتلة الوطنية الصلبة - الهرمل، "ثوار ساحة الشهداء"، وعدد من مجموعات المجتمع المدني.





وحدد المشاركون في بيان، مطالبهم كالاتي: "حكومة انتقالية إنقاذية ذات صلاحية تشريعية استثنائية من خارج منظومة النهب والفساد، التدقيق الجنائي وتسريع التحقيقات في جريمة المرفأ وشمولها كبار المسؤولين، استعادة الاموال المنهوبة والمهربة ومحاكمة رياض سلامة لإخلاله بواجباته في حماية العملة الوطنية بمقتضى قانون النقد والتسليف ومحاكمة المصارف لسوء أمانتها تجاه المودعين، إقرار سلة التشريعات الإصلاحية وفي طليعتها القوانين الضامنة لاستقلالية القضاء ورفع الحصانات، تأمين الحماية الاجتماعية الفورية للفقراء والمحتاجين، وإسقاط المنظومة الفاسدة واستنقاذ مستقبل اللبنانيين".