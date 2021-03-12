"قوى الأمن" تحبط عملية فرار لموقوفين في مخفر لحفد.. إليكم التفاصيل

علم "لبنان24" أنّ قوى الأمن الداخلي أحبطت محاولة فرار لموقوفين من نظارة مخفر لحفد - قضاء جبيل.

ووفقاً للمصادر، فقد شهد المخفر توتراً بين أحد العسكريين والموقوفين، وكادت تحصل عملية الفرار إلا أن العناصر العسكرية الأخرى داخل المخفر تمكّنت من احباطها.