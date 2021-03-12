عبدالله: كنت أفضل أن نشرع للمؤسسة العامة للإسكان

غرد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "للأسف، فأن اعتراضي في جلسة اليوم على مسألة مصرف الأسكان، والتشريعات المطرزة على مقاسه، كمصرف خاص ينحاز في قروضه لغير الفقراء ومحدودي الدخل، لم تنجح، وكم كنت أفضل أن نشرع للمؤسسة العامة للأسكان، ملجأ الطبقة الفقيرة والوسطى".

