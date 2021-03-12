لبنان

عبدالله: كنت أفضل أن نشرع للمؤسسة العامة للإسكان

Lebanon 24
12-03-2021 | 23:28
A-
A+
Doc-P-802480-637511886191660443.jpg
Doc-P-802480-637511886191660443.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "للأسف، فأن اعتراضي في جلسة اليوم على مسألة مصرف الأسكان، والتشريعات المطرزة على مقاسه، كمصرف خاص ينحاز في قروضه لغير الفقراء ومحدودي الدخل، لم تنجح، وكم كنت أفضل أن نشرع للمؤسسة العامة للأسكان، ملجأ الطبقة الفقيرة والوسطى".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:48 | 2021-03-13
00:39 | 2021-03-13
00:21 | 2021-03-13
00:14 | 2021-03-13
00:09 | 2021-03-13
23:53 | 2021-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website