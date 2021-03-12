لبنان

محتجون قطعوا ساحة النجمة في صيدا بالاطارات المشتعلة

Lebanon 24
12-03-2021 | 23:34
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قطع عددٌ من الشبان الطريق في ساحة النجمة - صيدا بالاطارات المطاطية المشتعلة، احتجاجاً على الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار.
 
 
 
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