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لبنان
تدوير زوايا
Lebanon 24
13-03-2021
|
00:09
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نجح قطب نيابي مخضرم، في تدوير الزوايا لعدم إضعاف ما يسمى ميثاقية الجلسة التشريعية، والتداعيات اللاحقة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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