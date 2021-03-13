لبنان

تدوير زوايا

Lebanon 24
13-03-2021 | 00:09
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نجح قطب نيابي مخضرم، في تدوير الزوايا لعدم إضعاف ما يسمى ميثاقية الجلسة التشريعية، والتداعيات اللاحقة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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