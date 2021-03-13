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لبنان
علاقة شبه مقطوعة
Lebanon 24
13-03-2021
|
00:14
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تكاد العلاقة تكون شبه مقطوعة بين مقر رئاسي، ومقر حزبي على خلفية التباين السياسي والدعوة للانتخابات المبكرة، وفق أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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