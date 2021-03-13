لبنان

الظروف باتت أكثر قساوة.. والانفجار الاجتماعي يقترب

Lebanon 24
13-03-2021 | 00:39
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اعتبرت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" ان "الانطباع السائد في حركى تأليف الحكومة، هو ان العمل لا يسير بالسرعة المطلوبة وكأن الإشارات المطلوبة للانطلاق نحو البحث الجدي لم تتوافر بعد".

ورأت المصادر نفسها أن "الانفجار الاجتماعي يقترب بعد رفع الاسعار وانعكاسات سعر الصرف"، مشيرة إلى ان "أصداء كلام وزير الخارجية الفرنسي تتردّد لكن الحل لم يتبلو واللقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لأي نقاش حكومي لم يعرف مصير موعده بعد".

وأوضحت ان "الحركة في الشارع يرجّح لها ان تتعاظم كلما ضاقت الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية اكثر".
ولفتت إلى ان "الظروف باتت أكثر قساوة"، ودعت إلى ترقّب التحركات الخارجية وانعكاساتها على الملف الحكومي بطريقة او بأخرى.
المصدر: اللواء
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