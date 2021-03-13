أين الفحوص ؟

تثير التقارير الرسمية التي تعلن عن اعداد الإصابات للوافدين من الخارج بفيروس كورونا استغرابا واسعا من منطلق انه يفترض ان يكون المسافرون الى لبنان قد اجروا فحوصا مسبقة ولا يسمح للمصابين بركوب الرحلات الجوية الى بيروت .