لبنان

اقفال وافلاس

Lebanon 24
13-03-2021 | 04:35
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بدأت أندية وجمعيات رياضية وثقافية وأدبية تقفل أبوابها وتعلن إفلاسها بعد مغادرة إداريين ورياضيين إلى الخارج ووقف كل الموارد المالية.
المصدر: النهار
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