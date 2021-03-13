كلام من دون نتائج

أكدت مصادر مطلعة أن تصريحات الوزير مشرفية الشديدة الايجابية عن لقاءاته في دمشق في خصوص النازحين "ثرثرة في غير مكانها" تكذبها الوقائع وتصريحاته المماثلة السابقة.

