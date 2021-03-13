لبنان

كلام من دون نتائج

Lebanon 24
13-03-2021 | 04:40
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أكدت مصادر مطلعة أن تصريحات الوزير مشرفية الشديدة الايجابية عن لقاءاته في دمشق في خصوص النازحين "ثرثرة في غير مكانها" تكذبها الوقائع وتصريحاته المماثلة السابقة.
المصدر: نداء الوطن
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رمزي مشرفية

النازحين

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