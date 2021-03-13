لبنان

ماذا يجري في وزارة الزراعة؟

Lebanon 24
13-03-2021 | 04:46
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استغربت اوساط مطلعة اقدام وزير الزراعة في زمن تصريف الاعمال على ازاحة الدكتور البيطري علي الرمح من رئاسة دائرة التصدير والاستيراد الحيواني ليعين محله احد اقربائه رغم انه مساعد فني بيطري.
المصدر: نداء الوطن
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وزارة الزراعة

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