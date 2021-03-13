ماذا يجري في وزارة الزراعة؟

استغربت اوساط مطلعة اقدام وزير الزراعة في زمن تصريف الاعمال على ازاحة الدكتور البيطري علي الرمح من رئاسة دائرة التصدير والاستيراد الحيواني ليعين محله احد اقربائه رغم انه مساعد فني بيطري.

