لبنان

الغاء وظائف بالجملة

Lebanon 24
13-03-2021 | 04:54
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تبيّن أنّ المحكمة الخاصة بلبنان ألغت 137 وظيفة من أصل عدد موظفيها البالغ نحو 300 موظف ينتمون إلى 51 دولة، وجرى تطبيق نظام الدوام الجزئي في 64 وظيفة، في ظل توقع خفض الميزانية المخصصة للمحكمة بنسبة 37%.
المصدر: نداء الوطن
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المحكمة الدولية

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