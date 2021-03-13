الغاء وظائف بالجملة

تبيّن أنّ المحكمة الخاصة بلبنان ألغت 137 وظيفة من أصل عدد موظفيها البالغ نحو 300 موظف ينتمون إلى 51 دولة، وجرى تطبيق نظام الدوام الجزئي في 64 وظيفة، في ظل توقع خفض الميزانية المخصصة للمحكمة بنسبة 37%.