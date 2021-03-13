تطور بملف الحكومة.. موفد لعون التقى السفير السعودي واتفاق على "كل شيء"

كتبت جويل بو يونس في "الديار": بدأت اجواء ايجابية تلوح في الافق على خط بعبدا ـ السعودية، وتحديدا على خط القصر الجمهوري والسفارة السعودية، اذ كشفت معلومات خاصة لـ"الديار" ان لقاء مهما حصل في الساعات الماضية بين موفد من قبل رئيس الجمهورية ومن الحلقة الضيقة جدا له والسفير السعودي وليد البخاري في مقر السفارة.معلومات الديار تؤكد ان جو اللقاء كان ايجابيا، لا بل تشير الى ان اللقاء ساده اتفاق تام على «كل شي».هذه المعطيات الجديدة والبالغة الاهمية، تعلق عليها اوساط بارزة عبر «الديار» بالقول : «الجو لا يظهر ابدا عدائية من المملكة على رئاسة الجمهورية او على لبنان بل العكس تماما» لتضيف: «المملكة حريصة على استقرار لبنان وعلى علاقات ايجابية معه».هذا اللقاء الذي حصل في السفارة السعودية بين موفد الرئيس عون والسفير البخاري سيؤشر بلا شك الى مرحلة جديدة يعول عليها كثر، فهل تعكس كل هذه التطورات خرقا حكوميا قريبا؟ وهل تثمر الجهود والخطوط التي عادت لتفتح على خط السعودية ـ بعبدا فتكلل بزيارة للسفير السعودي الى بعبدا ولو بعد وقت؟على هذا السؤال ترد مصادر مطلعة بالقول : «حتى اللحظة لا شيء محسوما لكن فلننتظر مجرى التطورات».