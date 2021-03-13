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لبنان
إنطباع "حزب الله": الحريري يريد إضعاف العهد "لا التشكيل"
Lebanon 24
13-03-2021
|
06:06
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كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن": الافق المقفل امام الحكومة هو الانطباع الذي استمر مخيماً على المساعي الداخلية والخارجية منها. وثمنت مصادر مطلعة على أجواء حزب الله "التنازل" الذي قدمه رئيس الجمهورية ميشال عون وقبوله بحصة من خمسة وزراء بدل سبعة، من دون مشاركة باسيل في الحكومة ولا منح تكتله النيابي الثقة للحكومة، لكن الحريري رفض الاقتراح، ما عزز انطباع "حزب الله" بأن الرئيس المكلف لا يريد تشكيل حكومة، ما يهدد باستمرار المراوحة فترة طويلة بعد، خصوصاً وان لا مخارج دستورية ولا سياسية لسحب التكليف من الحريري حتى من خلال مجلس النواب، وهو ما يرفضه "حزب الله". وبرأي المصادر المطلعة على أجواء الحزب: "يريد الحريري الاستمرار في سياسة اضعاف العهد، خصوصاً وان الوضع المالي بلغ ذروته مع تجاوز سعر صرف الدولار العشرة آلاف ليرة وفي ظل الاعتصامات واقفال الطرقات والفوضى الحاصلة. ويسعى الحريري الى هدر المزيد من الوقت والتهرب من خلال جولات خارجية ليس لها نتائج بينما البلد رهين الفوضى".
لا اتصالات بين بعبدا و"بيت الوسط" وتعتبر بعبدا انه من الطبيعي ان يبادر الرئيس المكلف الى الاتصال لطلب لقاء الرئيس وليس العكس، خصوصاً بعد ان تبلغ عون رفض الحريري مبادرة اللواء ابراهيم وهو ما يؤكد ان الحريري تلقى عرضاً حكومياً وتمّ رفضه، ويذهب البعض الى حد اعتبار ان جزءاً من كلام وزير الخارجية الفرنسي لودريان قصد به الحريري ضمناً.
وفي نظرة مختصرة على مسار تشكيل الحكومة ان الجميع يسعى الى تدوير الزوايا في سبيل خرق جدار الفشل، لكن المستغرب بحسب المصادر تغيير الحريري شروطه وقد سدت الآفاق في وجهه، ما جعل البعض في قوى 8 آذار يتحدث عن احتمال عودته مجدداً الى مربع الحكومة السياسية او التكنوسياسية، لكن يبقى السؤال ما الخطوة التالية التي سيفعلها الحريري خصوصاً وان كل المحيطين به من الحلفاء ينصحونه بالتأليف والمقصود هنا بري وجنبلاط، وهو الاكثر الحاحاً لتشكيل حكومة لحراجة الوضع امنياً ومعيشياً وتفاقم مخاوفه من الخطر المتنقل جراء اقفال الطرقات".
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