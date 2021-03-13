لقاح "استرازينيكا" للمعلّمين قبل عودة المدارس؟

كتبت فاتن الحاج في "الأخبار": بتفاؤل حذر، خرجت العائلة التربوية المكوّنة من وزارة التربية وممثلي المؤسسات التعليمية والأساتذة والأهل من اجتماع السرايا الحكومية أمس، حيث وعد رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، بحجز لقاح "استرازينيكا" لـ 34 ألف معلم في صفوف الشهادات الرسمية، في المدارس الرسمية والخاصة كمرحلة أولى، مع تعديل ترتيب القطاع التعليمي في الخطة الوطنية للتلقيح من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية، على أن يرفع وزير التربية طارق المجذوب كتاباً في هذا الشأن إلى لجنة كورونا.

سيعرض وزير الصحة حمد حسن هذه الاقتراحات، مرفقة بكتاب الوزير المجذوب على اجتماع لجنة كورونا، الاثنين المقبل، ليبنى على الشيء مقتضاه، وخصوصاً أنّ من المقرر أن يتسلّم لبنان بداية الأسبوع المقبل شحنة من "استرازينيكا" تضم 90 ألف لقاح.