"ما بدي شوفو ولا اسمع بإسمو"

نقل عن لسان شخصية حزبية قامت بمسعى لتقريب وجهات النظر بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، ان الاخير يرفض اي طرح يقضي بعقد لقاء مع النائب جبران باسيل قائلا "ما بدي شوفو ولا اسمع باسمو".

وتضيف هذه الشخصية: "ثم يأتيك من يقول ليش ما بتتدخلو لتحلو القصة؟ شو منجيب عصا ومنضربن؟".