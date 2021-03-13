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لبنان
باقة انترنت جديدة؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
13-03-2021
|
09:15
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افاد مصدر في وزارة الاتصالات ان الوزارة وافقت على منح الاساتذة والطلاب باقة إنترنت بسعر رمزي لمدة سنة، وانه سوف يتم الإعلان عن الخطوة قريبا.
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