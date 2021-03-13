لبنان

سفارة اليابان أعلنت عن منحة للمجموعة الاستشارية للالغام

Lebanon 24
13-03-2021 | 08:53
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أعلنت سفارة اليابان في بيان، أنها "ستقدم منحة للمجموعة الاستشارية للألغام بقيمة 630145 دولارا أميركيا لشراء أجهزة إزالة الألغام لتسهيل عملها في عدة قرى من قضاء مرجعيون، والنبطية وهي حولا، ميس الجبل، بليدا، مركبا، عرب اللويزة وعمرا.

فقد وقع السفير أوكوبو تاكيشي يوم أمس اتفاقية منحة مع المدير القطري للمجموعة الاستشارية للألغام في لبنان سيلغان ليفورت".

وبحسب البيان، فإن "المجموعة الاستشارية للألغام أزالت، بالشراكة مع اليابان ولأكثر من 7 سنوات، الألغام الأرضية والمخلفات غير المنفجرة في جميع أنحاء لبنان وبحماية آلاف الأشخاص من تهديدات المتفجرات. وتقديرا لإنجاز المنظمة في هذا الصدد، قررت اليابان تقديم المزيد من الدعم لعملياتها في لبنان من خلال تحديث المعدات الخاصة وتغطية النفقات، من خلال هذه المنحة حيث ستكون المجموعة الاستشارية للألغام قادرة على مساعدة 15,500 مواطن، من بينهم اللاجئون السوريون، وتأمين الوصول الآمن إلى الأراضي الزراعية".

وأعرب ليفورت في حفل التوقيع عن "امتنانه العميق لشعب اليابان وحكومته على الدعم المستمر الذي كان له تأثير هائل في تحسين الأمن البشري في أنحاء البلاد كافة".

من ناحية أخرى، أثنى السفير أوكوبو على جهود المنظمة في الحد من مخاطر وتهديدات المتفجرات التي يواجهها السكان المحليون منذ فترة طويلة"، وأكد أن "اليابان ستستمر في دعم شعب لبنان في هذه الأوقات الصعبة".
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