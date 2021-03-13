لبنان

بعد تأكيد اصابة بـ "كورونا" في مركز نفوس جبيل.. خضوع جميع الموظفين لفحص PCR

Lebanon 24
13-03-2021 | 09:40
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بعد تأكيد اصابة بفيروس "كورونا" داخل مركز نفوس جبيل، خضع جميع الموظفين لفحص PCR، وجاءت النتائج، باستثناء المصابة، سلبية .
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