لبنان

سيدة تحاول الاستفادة من الوضع الراهن لتمرير هذا الملف

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-03-2021 | 10:45
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تبيّن ان أرملة احد زعماء الصف الاول، تحاول الاستفادة من التجاذب السياسي الراهن وحالة الفوضى لتمرير ملف انتقال ملكية عقارية يخصها عبر تخمين عقارات شاسعة باسعار بخسة تصل الى عشرة في المئة من قيمتها الفعلية، علماً ان هذا التهرب يحرم الخزينة اللبنانية من نحو 8 مليارات ليرة لبنانية.

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