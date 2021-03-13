فريق مكافحة كورونا في الهمشري تابع أخذ عينات لمخالطين في المية ومية

تابع فريق وحدة مكافحة كورونا في مستشفى الهمشري في صيدا، وضمن سلسلة الاجراءات الوقائية العامة المتبعة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، بالتنسيق بين المدير العام للمستشفى الدكتور رياض أبو العينين وسفير دولة فلسطين أشرف دبور، زياراته المرضى المصابين في مخيم المية ومية، في حضور اللجنة الشعبية، كما تم أخذ 50 عينة PCR للمخالطين.وأكد أبو العينين أن "الفريق دائما في جهوزية لزيارة المرضى في منازلهم لمعاينتهم وأخذ فحوص ال PCR من المخالطين لهم، وأن العمل جار لإفتتاح قسم خاص بكورونا في مستشفى الهمشري في القريب العاجل".