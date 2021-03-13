لبنان

حريق في صيدا.. والسبب احتراق اسلاك كهربائية (صور)

Lebanon 24
13-03-2021 | 10:31
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اخمد عناصر اطفاء بلدية صيدا حريقا شب في بناية امبريس في السوق التجاري في المدينة.
وقد تبين ان الحريق ناجم عن احتراق اسلاك كهربائية داخل ثلاث غرف من البناية فيما اقتصرت الاضرار على الماديات. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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