حريق في صيدا.. والسبب احتراق اسلاك كهربائية (صور)

اخمد عناصر اطفاء بلدية صيدا حريقا شب في بناية امبريس في السوق التجاري في المدينة.

وقد تبين ان الحريق ناجم عن احتراق اسلاك كهربائية داخل ثلاث غرف من البناية فيما اقتصرت الاضرار على الماديات.