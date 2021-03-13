بعد ورود معلومات عن اصابات عديدة بفيروس كورونا وحصول وفيات في بلدة عيات وبنتيحة الاتصالات التي اجريت فيما بين رئيس اتحاد بلديات الجومة المحامي روني الحاج وطبيب القضاء في وزارة الصحة في محافظة عكار الدكتور حسن شديد اجريت حملة فحوصات pcr مجانية في بلدة عيات لـ ١١٢ مخالطاً بحضور واشراف رئيس البلدية خضر خضر حيث جاءت النتائج مرتفعة نسبياً اذ نهازت الثلاثون بالمئة.

وشكر الحاج طبيب القضاء على الجهد الذي قام به لاستقدام فريق وزارة الصحة الى بلدة عيات وناشد اهالي البلدة وعموم اهالي الجومة التحلي بالوعي والمسؤولية تجنباً لخطر تفشي الفيروس لأن اعداد المصابين تزداد بشكل مخيف يومياً ينذر بكارثة حقيقية.