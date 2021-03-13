لبنان

فحوصات PCR مجانية في بلدة عيات

Lebanon 24
13-03-2021 | 10:34
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بعد ورود معلومات عن اصابات عديدة بفيروس كورونا وحصول وفيات في بلدة عيات وبنتيحة الاتصالات التي اجريت فيما بين رئيس اتحاد بلديات الجومة المحامي روني الحاج وطبيب القضاء في وزارة الصحة في محافظة عكار الدكتور حسن شديد اجريت حملة فحوصات pcr مجانية في بلدة عيات لـ ١١٢ مخالطاً بحضور واشراف رئيس البلدية خضر خضر حيث جاءت النتائج مرتفعة نسبياً اذ نهازت الثلاثون بالمئة.
وشكر الحاج طبيب القضاء على الجهد الذي قام به لاستقدام فريق وزارة الصحة الى بلدة عيات وناشد اهالي البلدة وعموم اهالي الجومة التحلي بالوعي والمسؤولية تجنباً لخطر تفشي الفيروس لأن اعداد المصابين تزداد بشكل مخيف يومياً ينذر بكارثة حقيقية. 
بدوره توجه رئيس بلدية عيات خضر خضر بالشكر الى وزارة الصحة بشخص الدكتور شديد، والى رئيس إتحاد بلديات الجومة وعضو الاتحاد محمد نجيب على هذه اللفتة الإنسانية، والمبادرة الطيبة تجاه أهالي عيّات في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

وألقى الحاج كلمةً جاء فيها:" تأتي هذه الحملة بهدف التصدي لهذه الجائحة على الصعيد الوطني والتعاون مع بلدية عيات للوصول إلى الفئات الشعبية الأكثر تهميشاً لحمايتهم والمساهمة في التخفيف من وطأة انتشار الفيروس، فالأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان واللبنانيون توازي بل تتعدى بخطورتها جائحة فيروس كورونا، وتحتاج منا للتعاون أكثر من أي وقت، لتفادي وقوع انفجار اجتماعي كارثي".
وختم الحاج مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية الصحية ضد كورونا، من الالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي، بالإضافة الى ضرورة الإسراع بالتسجيل على منصة وزارة الصحة لتلقي اللقاح المضاد للفيروس.
سائلاً الله الشفاء العاجل للمصابين.
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