لبنان

"المعلومات" توقف مهرب اشخاص و30 سورياً بجرم دخول البلاد خلسة

Lebanon 24
13-03-2021 | 10:49
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صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"في إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، من ضبط حافلة لنقل الركّاب (فان) بقيادة خ. ح. (مواليد عام 1990، سوري)، وعلى متنها /30/ شخصاً من التابعية السورية، بينهم /12/ قاصراً، وذلك بتاريخ 11-3-2021، في بلدة دير عمار _ المنية، بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة.

سُلّم الموقوفون الى فصيلة المنية في وحدة الدرك الإقليمي، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص".
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