أهالي الطلاب في الخارج دعوا الى التجمع أمام قصر عين التينة الاثنين

دعت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج في بيان، الى التجمع عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين في 15 من الحالي أمام قصر عين التينة، للطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري، "الضغط على حاكم مصرف لبنان رياض سلامه وجمعية المصارف، من أجل إلاسراع في تنفيذ قانون الدولار الطالبي وفقا لشروط القانون ذات الصلة، وذلك نتيجة المستجدات التي طرأت على الملف وما صدر عن نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي".ورأت الجمعية في شخص الرئيس بري "ضمانة للحفاظ على هذه الثروة الوطنية، انطلاقا من كونه رجل العلم والتشريع".