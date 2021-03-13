سرقة كابلات عائدة لكهرباء قاديشا.. وانقطاع التيار عن عدد من المنازل في الميناء (صور)

اقدم مجهولون فجر اليوم السبت على سرقة كابلات عائدة لكهرباء قاديشا في محلة الميناء شارع مار الياس تابعة لمحطة اميوني بالقرب من الميتم و قدرت الكابلات المسروقة بـ 25 مترا لكل كابل، مما ادى الى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد كبير من المنازل في المحلة.





والعمل جار على اعادة التيار الكهربائي من قبل عمال كهرباء قاديشا التي تعمل منذ الصباح الباكر على تصليح الاعطال. والعمل جار على اعادة التيار الكهربائي من قبل عمال كهرباء قاديشا التي تعمل منذ الصباح الباكر على تصليح الاعطال.