"حزب الله" في موسكو.. الحكومة آخر الملفات

تطرح زيارة وفد من "حزب الله" برئاسة النائب محمد رعد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الى موسكو الكثير من الاسئلة، عن سببها وتوقيتها وعن التطورات الحكومية في لبنان، وعن الدور الروسي فيها.مصادر مطلعة اكدت أن زيارة وفد الحزب الى العاصمة الروسية ليست مرتبطة بملف تشكيل الحكومة، واذا كان هذا الملف سيطرح فسيكون على هامش اللقاءات وليس في صلبها.وتؤكد المصادر ان زيارة الحزب الروسية مرتبطة بالسياق العام للعلاقات الايرانية- الروسية التي بدأت تتطور وتتعمق منذ عدة اسابيع حول ملفات وقضايا اساسية في المنطقة.في هذا الاطار قد يرى الحزب انه من الافضل ان يكون لروسيا دور الوساطة في لبنان وان تكون الديبلوماسية الروسية هي الافعل في القضايا الاقليمية، خصوصا أن واشنطن مربكة ومترددة في اتخاذ القرارات المرتبطة في المنطقة.في الاصل قام التواصل والتقارب الايراني -الروسي في الاسابيع الاخيرة على ملء الفراغ الذي تتركه واشنطن ، لذلك زادت حيوية الديبلوماسية الروسية بشأن سوريا مثلاً، ونجحت في الوصول الى نتائج ايجابية في العلاقة الخليجية مع دمشق.وبحسب المصادر ذاتها، فإن زيارة الحزب لها عناوين كثيرة منها القضايا المرتبطة بالنازحين السوريين حيث بدأت موسكو تتعاطى مع ملفهم بجدية، خصوصا ان حل ازمتهم قد ينعكس تخفيفا لحدة الازمة الاقتصادية في لبنان.كما ان اللقاءات بين وفد الحزب والمسؤولين الروس ستأخذ طابعا اوسع، اي ان الحزب سيعرض وجهة نظره لضرورة ان تكون موسكو هي الراعية للتسويات اللبنانية، من منطلق اعتبار الحزب ان الدور الفرنسي تراجع بشكل كبير..وتقول المصادر ان قضايا اقتصادية مرتبطة بالتنسيق الايراني الروسي ستطرح من منظار لبناني في هذه الاجتماعات، لرسم وبلورة صورة كاملة للمشهد، علما ان تنسيقا مرتبط بالوضع السوري بين الحزب والروس حصل قبل مدة وبعيدا عن الاعلام.