18
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
بعد الإشكال في عابا.. جورج أشقر لا ينتمي الى "الوطني الحر"
Lebanon 24
13-03-2021
|
12:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
رد المكتب الاعلامي للنائب جورج عطاالله في بيان، على ما ورد في "بعض وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية حول إشكال وقع عند جسر عابا عندما كانت الطريق مقطوعة من قبل بعض الشبان وإعتداء بعضهم على سيارة أحد المواطنين المارين... ومحاولة الإيحاء أن أحد المشاركين محسوب على النائب عطاالله، لذلك نوضح ما يلي:
- نحن كتيار وطني حر موقفنا معروف بأننا لا نؤيد قطع الطرق وخصوصا مع ما يرافقها من تعطيل لحياة اللبنانيين والاعتداء على حريتهم والوصول الى حد افتعال بعض المشاكل والتعدي على المارة، ومواقفنا معروفة للجميع بعدم المشاركة أو تأييد هذه التحركات.
- نؤكد ضرورة الاقتصاص من أي شخص يعتدي على أي لبناني وينتهك القوانين مع التشديد على عدم حمايته من أحد.
- أما بخصوص الشاب جورج أشقر فنؤكد أنه لا ينتمي للتيار الوطني الحر، وليس محسوبا على النائب عطاالله وتواجد بعض صوره على الفيسبوك يقتصر على فترة الانتخابات حين كان يتردد على الماكينة الانتخابية محاولا التقرب، بعد إشكال حصل بينه وبين الحزب السياسي الذي ينتمي له، كما أن آراءه الحالية تؤكد أنه لا يمت الى التيار بصلة، ويمكن التأكد من ذلك من خلال مراجعة حسابه على موقع فيسبوك.
- نتمنى عدم محاولة البعض الاستثمار السياسي وزج اسم النائب جورج عطاالله في هذا الامر، بخاصة أنها محاولة مكشوفة اذ تمت العودة الى 3 سنوات خلت وتجاوز كل الصور والآراء اللاحقة للشخص المعني وانتقاء صورة معينة كما أن القاصي والداني يعرف تمام المعرفة أخلاق النائب عطاالله ومناقبيته وحضوره بين أبناء الكورة.
- وفي الختام، نتمنى على وسائل الاعلام توخي الحذر في نقل الأخبار واستقائها من مصادرها كما نجدد مطالبتنا القوى الامنية إجراء التحقيقات اللازمة توصلا لتحديد المسؤوليات والاقتصاص من المعتدين الذين يظهرون في الفيديو وحماية المتضررين وإعطاء كل ذي حق حقه".
تابع
الأكثر قراءة
"مفترسة ودموية".. حيوانات مُرعبة تظهر في بلدة لبنانية
Lebanon 24
"مفترسة ودموية".. حيوانات مُرعبة تظهر في بلدة لبنانية
21:25 | 2021-03-12
12/03/2021 09:25:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع أكثر في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع أكثر في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
21:42 | 2021-03-12
12/03/2021 09:42:06
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار يهزّ مخيم عين الحلوة.. ماذا حصل؟
Lebanon 24
انفجار يهزّ مخيم عين الحلوة.. ماذا حصل؟
23:53 | 2021-03-12
12/03/2021 11:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أفقدها عذريتها ثم باعها... بمليون ليرة
Lebanon 24
أفقدها عذريتها ثم باعها... بمليون ليرة
09:30 | 2021-03-13
13/03/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يتخطّى الـ11 ألف ليرة للمرة الاولى!
Lebanon 24
الدولار يتخطّى الـ11 ألف ليرة للمرة الاولى!
16:13 | 2021-03-12
12/03/2021 04:13:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:03 | 2021-03-13
توقيف مُروّج مخدرات في منطقة المريجة وضبط كمية منها
14:43 | 2021-03-13
الجميّل: ما اتفه حجج التمسك بالكراسي
14:38 | 2021-03-13
جنبلاط في لقاء لمناسبة يوم المرأة العالمي: لإقرار قانون مدني للأحوال الشخصية
14:22 | 2021-03-13
بعد الاشتباه به في بشارة الخوري..قوى الأمن توقفه وتكشف ما يقوم به!
14:20 | 2021-03-13
توضيح عن أمانة سرّ الرهبانيّة المارونيّة المريميّة
14:07 | 2021-03-13
بيان توضيحي من بنك عوده.. هذا مضمونه
فيديو
العثور على الطفلين المفقودين في البداوي.. كانا في صندوق السيارة (فيديو)
Lebanon 24
العثور على الطفلين المفقودين في البداوي.. كانا في صندوق السيارة (فيديو)
13:15 | 2021-03-13
13/03/2021 15:16:36
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصفة رملية تجتاح المناطق الشرقية في السعودية.. شاهدوا جنون الطقس (فيديو)
Lebanon 24
عاصفة رملية تجتاح المناطق الشرقية في السعودية.. شاهدوا جنون الطقس (فيديو)
11:30 | 2021-03-13
13/03/2021 15:16:36
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتداء وحشي من مسعف ألماني على لاجئ سوري.. وكاميرا مراقبة توثق (فيديو)
Lebanon 24
اعتداء وحشي من مسعف ألماني على لاجئ سوري.. وكاميرا مراقبة توثق (فيديو)
10:30 | 2021-03-13
13/03/2021 15:16:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact