لبنان

العثور على الطفلين المفقودين في البداوي.. كانا في صندوق السيارة (فيديو)

Lebanon 24
13-03-2021 | 13:15
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بعدما فُقدا منذ الامس، تم العثور على الطفلين نور محمد سيف البالغ (3 سنوات) وأسيل مصطفى سيف (5 سنوات) في صندوق إحدى السيارات المركونة بجوار ساحة العلم في وادي نحلة في البداوي، وحالتهما الصحية سيئة. وكان الطفلان فقدا منذ الخامسة مساء أمس، وتم إبلاغ القوى الأمنية من جيش وقوى أمن، كما تقدم ذووهما ببلاغ خطي لدى فصيلة درك البداوي عند السادسة من مساء أمس، وسير الجيش دورياته لمساعدة الأهالي في البحث عنهما، حيث تم تشكيل عشرات المجموعات من أبناء المنطقة للبحث سيرا على الاقدام في مختلف أحياء البداوي والمناطق المجاورة، فيما جالت سيارة تدعو عبر عبر مكبرات الصوت الى المساعدة في إيجاد الطفلين، وترافق ذلك مع إطلاق حملة إعلامية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلى الفور، تم نقلهما الى مركز الهدى الطبي في وادي النحلة للكشف عليهما ومعالجتهما.
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