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لبنان
مخابرات الجيش توقف "ديلفري" مخدرات من البقاع.. الى عين الحلوة!
Lebanon 24
13-03-2021
|
13:53
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تمكنت قوة من مخابرات الجيش اللبناني في صيدا من احباط عملية ادخال 4 كيلوغرامات من حشيشة الكيف وكمية من حبوب الكبتاغون الى داخل مخيم عين الحلوة.
وفي التفاصيل انه نتيجة عملية رصد ومتابعة مكثفة للفلسطيني "ي. ش." (وهو من سكان جبل الحليب في المخيم)، تم توقيفه في محلة سهل الصباغ في مدينة صيدا وكان يحمل كيساً بداخله كمية من حشيشة الكيف تقدر بـ4 كيلوغرامات موضبة بأكياس صغيرة داخل علبة كرتون مخصصة للأحذية ، كما ضبطت بحوزته حوالي 300 حبة كبتاغون.
وبنتيجة التحقيقات الأولية معه تبين انه أتى بها من منطقة البقاع وانه كان ينتظر حلول الليل ليدخل بهذه الممنوعات الى مخيم عين الحلوة سيرا على الأقدام!.
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