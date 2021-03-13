لبنان

بيان توضيحي من بنك عوده.. هذا مضمونه

Lebanon 24
13-03-2021 | 14:07
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صدر عن بنك عوده البيان التوضيحي التالي:
 
ثمّة تسجيل صوتي مفبرك يتمّ تداوله على بعض وسائل التواصل الإجتماعي، ويشير بطريقة مباشرة إلى أنّ بنك عوده يتعامل في السوق السوداء لتبادل الدولار الأميركي.
وفي هذا الصدد، يهمّ بنك عوده التأكيد على أنّ مضمون هذا التسجيل كاذب مئة بالمئة ولا يمتّ إلى الحقيقة بصلة، وأنّه يندرج في سياق الحملة الإعلاميّة المغرضة التي يشنّها بعض أصحاب النيّات المبيَّتة، والتي تبغي أن تضلّل الناس عمّن يرتكب فعلاً أعمال المضاربة غير المشروعة.
كما يعلنُ بنك عوده أنّه قام بتأمين السيولة المطلوبة عبر بيع كيانات مصرفيّة تابعة للمجموعة خارج لبنان.
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